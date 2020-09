Cinq choses à savoir sur Paul Clement, l’entraîneur qui a réussi le meilleur départ du Cercle en 25 ans, avant d’aller au Parc Astrid.

Vincent Kompany va-t-il connaître son premier succès de coach ce dimanche après-midi ? Sur papier, tout semble réuni : un match à domicile contre le Cercle avec le retour (d’une partie) du public à 100 % derrière le Sporting. Mais ça, c’est juste la théorie. Car au classement, les Brugeois sont devant Anderlecht (avec le même nombre de points mais une victoire en plus). Et sur le banc, il y a un sacré CV : Paul Clement, ancien adjoint de Carlo Ancelotti à Chelsea, au PSG, au Real Madrid et au Bayern. Un Anglais qui peut se vanter d’être champion… du monde.