En marquant l’unique but du premier succès du RSCA dans un choc cette saison, Paul Mukairu a d’emblée braqué les projecteurs sur lui : "Un super talent mais patience !"

Les quelques habitués du centre d’entraînement Atilla à Antalya ont souvent vu l’image la saison passée : l’entraîneur qui siffle la fin de la séance et Lukasz Podolski, champion du monde 2014 et vedette du club, qui garde trois ou quatre ballons et Paul Mukairu sur la pelouse pour un extra d’une vingtaine de minutes. "Des exercices de finition essentiellement", raconte Serdar Ertemçöz, l’agent de l’attaquant anderlechtois. "Podolski avait Paul à la bonne et il l’avait rapidement pris sous son aile. Il trouvait qu’il avait un vrai potentiel et voulait l’aider à progresser. Un sacré professeur !"

(...)