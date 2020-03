Des perquisitions ont été menées chez les avocats du club d'Anderlecht sur la vente du RSCA à l'entrepreneur Marc Coucke, rapporte L'Echo mercredi.

Le cabinet Clifford Chance, avenue Louise, et celui de Me Luc Deleu, avocat historique du club d'Anderlecht, ont été perquisitionnés il y a une dizaine de jours par la juge d'instruction bruxelloise Laurence Heusghem, dans le cadre du dossier judiciaire ouvert par le parquet fédéral sur la vente du RSC Anderlecht à l'entrepreneur Marc Coucke, en décembre 2017.



Les deux cabinets ont confirmé l'information et indiquent coopérer "à 100%" à l'enquête. Celle-ci est ouverte sur base de préventions de faux et usage de faux, escroquerie au préjudice de l'acheteur et blanchiment. Le parquet fédéral n'a pas souhaité faire de commentaire.