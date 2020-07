Saelemaekers qui est transféré définitivement au Milan AC, Musona qui reste à Eupen, Dewaele qui est prêté à Heerenveen et Lutonda au RKC. Voilà jusqu’à présent le mercato sortant d’Anderlecht. Peter Verbeke, Head of Sports du club, travaille jour et nuit pour caser les… 14 autres joueurs excédentaires. Ce n’est pas évident, vu la situation actuelle du marché. Et très peu d’entre eux ont brillé la saison passée.

1 Thomas Didillon. Comme annoncé (lire notre édition de jeudi), l’intérêt de Monaco est très concret. Pour l’acheter puis le prêter au Cercle.

(...)