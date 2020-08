Après avoir travaillé dans l’ombre et en toute discrétion pendant presque six mois, le nouveau directeur sportif d’Anderlecht, Peter Verbeke, a enfin brisé le silence. Pendant plus d’une heure, il a expliqué son plan de bataille, tout en faisant le bilan du mercato actuel. Voici ses meilleures déclarations.

Bundu. "Au début, il coûtait 6 millions, mais notre budget ne permet pas de payer cela. C’est pour cela que les négociations ont duré tellement longtemps (NdlR : l’accord a été conclu pour un peu moins de trois millions d’euros). Il va concurrencer Doku et Amuzu, mais il a un autre profil. Jérémy et Francis sont des ‘ailiers style Neerpede’, qui veulent le ballon dans les pieds. Bundu demande le ballon dans la profondeur. Physiquement, il est très puissant. C’est un vrai athlète, avec sa taille d’1,88 m. Ses tests en matière d’explosivité étaient phénoménaux. Hormis pour Tau, on a transféré des gars physiques. C’est entre autres là que le bât blessait la saison passée."

(...)