La première partie de l’objectif de la saison est maintenant dans la poche. "L’Europe, c’est un must pour Anderlecht", admet le directeur sportif.

"Cette qualification est donc très importante pour tout le club. J’espère que ça servira de déclic. Il y a du stress face à Saint-Trond, tout le monde ne peut être aussi cool que Vincent Kompany. Mais on y est parvenus. Bravo à tous. Maintenant, on est troisièmes. On est Anderlecht et on veut toujours gagner. On va donc viser la deuxième place. La première, on sait que c’est fini. Bruges est au-dessus. On doit y croire. Dans le vestiaire après le match, c’était d’ailleurs assez calme. Tout le monde est déjà concentré sur les playoffs 1."