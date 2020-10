Peter Verbeke, le directeur sportif du Sporting, dévoile les dessous d’un mercato estival aussi chaotique… que réaliste.

Au lendemain du mercato le plus chaotique de l’histoire d’Anderlecht, Peter Verbeke, le directeur sportif, a invité quelques journalistes afin d’expliquer les transferts effectués et parer les vagues de critiques des supporters qui inondent les réseaux sociaux depuis le week-end dernier.

Le sujet le plus chaud est bien évidemment le départ de Jérémy Doku à Rennes pour 26 millions et de gros bonus.

Verbeke : "Son transfert ne me rend pas heureux du tout. Je n’ai pas sabré le champagne, croyez-moi. Son départ ne correspond pas du tout à notre vision sportive. Il aurait d’abord dû gagner des trophées pour Anderlecht, et sa valeur aurait été plus élevée après une campagne européenne. Mais financièrement, on n’avait pas le choix."

"Moi, je ne voulais pas le vendre. Mais Karel (NdlR : Van Eetvelt, le CEO) et Wouter (Vandenhaute, le président) savent à quel point la situation est grave. Je veux être directeur sportif pendant dix ans et je crains que ce genre de décisions ne soit nécessaire pour qu’Anderlecht puisse survivre. Si on risquait la faillite ? Je ne vais pas aller jusque-là - je ne suis pas fiscaliste - mais il fallait des actions urgentes pour qu’Anderlecht reste un club du top 5. Le transfert de Jérémy est le début de notre assainissement. On n’y est pas encore."

(...)