Plus un mariage de raison que d’amour mais un mariage quand même. En voyant les situations de Charly Musonda, libre en juin mais disponible gratuitement dès ce mercato de janvier, et d’Anderlecht, club qui ne peut pas faire de folies financièrement, l’idée pouvait germer : pourquoi pas un retour du fils prodig(u)e à Neerpede dix ans après son départ vers Chelsea ? La réponse est non. Il n’y a même pas le début d’un contact entre Musonda et le RSCA.