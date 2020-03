Anderlecht l’a officialisé lundi midi : le Gantois Peter Verbeke (38 ans) devient le nouveau patron de la cellule recrutement. Son titre officiel est " Head of Sports" . En concertation avec Vincent Kompany (mais aussi avec Frankie Vercauteren, Pär Zetterberg et Jean Kindermans), il dirigera la gestion sportive du club et s’occupera des transferts.