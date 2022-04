Alors qu'Anderlecht est en route pour un cinquième titre d'affilée en Super League, l'avenir de l'équipe féminine du Sporting semblait plus qu'incertain avec des infos circulant et laissant entendre que les Mauves allaient réduire le budget de la section féminine, qui compte notamment pas mal d'internationales.

Ce mardi, le CEO du club Peter Verbeke a tenu à rassurer: "Il faut investir", a-t-il déclaré à Sporza dans De Tribune. "Notre plan veut que nous devons effectuer des économies partout. Encore plus en période de Covid et c'est la même logique pour beaucoup de clubs. Cependant, nous avons fait une exception pour l'équipe féminine. Son budget ne sera pas réduit. Les budgets pour les équipes féminines devraient au contraire être augmentés. J'espère que les inquiétudes disparaitront car on doit miser sur le foot féminin. C'est un secteur économique qui émerge. Il y a beaucoup de bons exemples en France, en Premier League et aux États-Unis. Nous ne devons certainement pas prendre de retard, nous devons investir."

A quelques jours de fêter un nouveau titre pour Wullaert et compagnie, le club entrevoit déjà la future saison. "Nous avons décidé d'installer une toute nouvelle philosophie. Comme chez les garçons, nous allons nous concentrer à Neerpede sur le recrutement de jeunes joueurs talentueux et sur l'expertise du staff."