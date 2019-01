Peter Zulj a été présenté à Anderlecht et le milieu de 25 ans n'a pas caché son ambition.

Prononcez "Djul", c'est lui qui le dit.

Peter Zulj (25 ans) est l'une des rares nouvelles qui donnent le sourire aux supporters anderlechtois. L'Autrichien doit permettre à Anderlecht de redresser la tête pour accrocher sa place dans le top-6. "Je sais qu'il faudra se battre jusqu'au bout mais je crois qu'on sera en playoffs 1. J'ai vu le match à Gand dimanche et l'équipe est très bonne. Il ne faut pas oublier que c'était le premier match après la trêve hivernale est toujours un peu compliqué. Je pense que ce sera déjà meilleur dimanche prochain (contre Eupen)."

Zulj sera, au mieux, sur le banc face aux Eupenois. "J'ai joué mon dernier match le 15 décembre puis il y a eu une coupure. Je travaille dur pour être prêt au plus vite, j'ai notamment des séances supplémentaires avec le préparateur physique. Dans une semaine ou deux, au pire,, j'espère être à 100%."

Avec son grand sourire et ses larges épaules, Zulj affiche une belle assurance. "Mon titre de meilleur joueur en Autriche la saison dernière? Oui, je suis bien le meilleur joueur d'Autriche. Ce sont les joueurs, les entraîneurs et les présidents qui ont voté et je méritais ce titre. Je me sens maintenant prêt à avancer dans ma carrière et Anderlecht est un joli pas en avant. C'est le plus grand club de Belgique, je sais qu'il y a de la pression pour moi mais je n'ai aucun souci avec ça."