On l’avait perdu de vue, Elias Cobbaut (22 ans), après sa fracture à la cheville, encourue à Ostende le 28 août. Le défenseur d’Anderlecht a dû repasser sur le billard pour un nettoyage, ce qui n’est qu’une petite intervention.

Son indisponibilité était fixée à quatre mois et sera donc légèrement prolongée. Il ne faut pas s’attendre à un retour avant le mois de février. Il a déjà raté huit matchs et devra encore en manquer plus d’une dizaine. Il éprouvera toutes les peines du monde à faire partie des 23 pour l’Euro.

Pendant la saison 2018-2019, il avait déjà dû faire une croix sur presque toute la campagne en raison d’une blessure à la cheville. À l’époque, il s’était déchiré les ligaments suite à une entorse.

Sans son actuelle blessure, Cobbaut ferait sans doute partie de la sélection (élargie) de Martinez pour les trois matchs de novembre. Et il aurait probablement empêché la percée de Hannes Delcroix. Si le duo Miazga - Delcroix confirme, il pourrait avoir du mal à retrouver une place dans le onze de base.