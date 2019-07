Anderlecht espérait finaliser le prêt (sans option d’achat) de Philippe Sandler avant de partir à Lisbonne, mais ça n’a pas été possible. Il faudra encore quelques jours avant de régler les derniers papiers avec Manchester City.

Son arrivée est vue d’un très bon œil par Frank Arnesen, le directeur sportif. "Sandler me fait penser au jeune Kompany. Il peut jouer en défense centrale mais aussi comme milieu défensif. Il a beaucoup de personnalité et de capacité balle au pied. Sandler jouera-t-il un cran plus haut au Sporting ? Je ne sais pas mais, en son temps, Kompany avait pris beaucoup d’expérience en jouant comme milieu défensif au début de sa carrière."

Même si Sandler arrivera via les contacts de Kompany à City, Arnesen le connaissait très bien également. "Je l’ai suivi plusieurs fois quand il jouait à Zwolle. Plusieurs fois dans le stade même. Il était déjà très fort. Avec son gabarit mais aussi son talent."

Si tout va bien , Sandler rejoindra le groupe lundi prochain, en même temps que les cinq U21 du Sporting (Saelemaekers, Amuzu, Bornauw, Cobbaut et Verschaeren). Adzic, lui aussi présent à l’Euro Espoirs, est revenu depuis lundi. Il a lui-même demandé à raccourcir ses congés d’une semaine. "Une belle décision de sa part. Les U21 belges voulaient aussi rentrer plus tôt mais Kompany leur a dit de prendre suffisamment de repos vu qu’ils ont beaucoup joué la saison passée."

Le noyau B sera officiellement formé la semaine prochaine mais Kara, Trebel et plusieurs jeunes ne font déjà plus partie du groupe. Kompany devra effectuer un second tri dans un noyau encore très large, notamment avec les arrivées des deux Congolais Elia et Zola.