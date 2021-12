Pierre Kompany rompt le silence après une année mouvementée pour son fils.

Avec une victoire au Beerschot, Vincent Kompany (35 ans) clôturerait en beauté l’année la plus invraisemblable de sa carrière, parsemée de belles victoires et de succès, mais aussi de déceptions, de crises et de tristesses. Dans l’ombre, un homme veille à ce que son fils ait le soutien nécessaire, même quand "ces quelques cons à Bruges" lui ont lancé des insultes racistes. En cette période de fêtes, Pierre Kompany (74), bourgmestre de Ganshoren, a accepté notre invitation à la Brasserie de l’Expo en face des anciens bureaux de l’Union belge.

Vous avez toujours aussi bonne mine, Pierre.

"Je ne bois jamais une goutte d’alcool. Et je fais 15 à 20 minutes d’exercices avant d’aller dormir. Même si je rentre d’une fête à 4 heures du matin, je fais ma gym. Comme convenu, je vais céder mon mandat de bourgmestre à mi-mandat, mais ça ne signifie en aucun cas que j’arrête la politique ! Mon papa a travaillé jusqu’à ses 86 ans."