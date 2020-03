Anderlecht: après Zetterberg, on connaît le nom d'une autre victime de Van Eetvelt et Verbeke © Belga Anderlecht Yves Taildeman

Dans son communiqué, en néerlandais, Anderlecht faisait état "d’autres mesures qui seront prises pour garantir l’avenir financier et sportif du club". Entre-temps, le club a joint le geste à la parole en virant Pieter Eecloo, son chef scouting. Eecloo n’était pas connu auprès du grand public, mais était devenu un ancien au Sporting, malgré son jeune âge. Originaire de Flandre occidentale, il était dans la cellule scouting depuis sept ans et demi. Initialement secrétaire, il était chef scouting depuis un an et demi. Depuis la signature de Peter Verbeke, le nouveau patron sportif et ex-scout de Bruges et Gand, il savait que sa position était menacée.