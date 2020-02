Anderlecht a vécu un deadline day mémorable. Avec des départs (voir par ailleurs) mais aussi trois arrivées pour la course finale aux playoffs 1. Mais qui sont-ils ? On fait les présentations en compagnie de personnes qui les connaissent bien.

Taravel : "Pjaca a pile le bon profil pour Anderlecht"

Des trois recrues du Sporting, Marko Pjaca (24 ans) est le nom le plus ronflant. Il arrive de la Juventus et compte 24 sélections chez les vice-champions du monde croates (il a joué 8 minutes de la finale contre la France). "Sur papier, c’est un très joli coup d’Anderlecht", explique Jérémy Taravel, son équipier pendant deux saisons au Dinamo Zagreb. "Mais il faudra voir comment Marko s’adapte au championnat belge et dans quelle forme vu son manque de temps de jeu."

(...)