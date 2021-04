Troisième. Anderlecht n’a plus été aussi haut au classement depuis le début de saison sous Hein Vanhaezebrouck à l’été 2018.

Une place d’autant plus symbolique qu’elle a été acquise dans une saison folle. En Pro League, en règle générale, mais plus particulièrement à Anderlecht. Comme le prouve le graphique de l’évolution de leur classement, les Mauves ont connu de véritables montagnes russes, montant et descendant entre les playoffs 1 et 2, depuis août. (...)