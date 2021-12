Plus grand talent, meilleur leader, chouchou du coach: quand Evenepoel et Verschaeren livrent une interview croisée (VIDEO) AnderlechtVidéo La rédaction Le cycliste était en visite au Sporting d'Anderlecht, ce week-end.

Remco Evenepoel a donné le coup d'envoi d'Anderlecht-Zulte, dimanche dernier. L'occasion pour la maison mauve d'organiser une interview croisée entre son ancien joueur et Yari Verschaeren, les deux hommes étant amis depuis leurs années communes à Neerpede.



A la question "Qui est le plus grand talent de son sport", les deux hommes sont d'accord: il s'agit de Remco. La réponse est la même pour "Qui a la meilleure célébration ?" ou "Qui est le meilleur leader ?"



De son côté, Verschaeren est désigné lorsqu'on évoque le chouchou du coach ou celui qui a le numéro de téléphone de Lukaku. Mais Remco se défend: "J'ai celui d'Eden Hazard de mon côté. Il m'avait envoyé un message lorsque j'étais blessé."



Enfin, les deux pépites sont en désaccord sur certains points. A la surprise générale, Yari Verschaeren a notamment appris qu'il était plus "fit" que Remco. "J'ai environ 6% de masse grasse et je suis certain que les coureurs sont en dessous." Avant que Remco ne le corrige: "C'est l'hiver, hein !"