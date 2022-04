"Je préfère avoir plusieurs joueurs à 10 buts qu’un seul qui en marque 30. Car, s’il se blesse, tu n’as plus personne derrière pour faire la différence."

Vincent Kompany a répété cette ritournelle tout au long de la saison passée pour une seule et même raison. Il n’avait qu’un seul joueur capable de marquer des buts : Lukas Nmecha. L’Allemand était au four et au moulin. À la construction autant qu’à la conclusion.