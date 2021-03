"Le plus dur c’est de marquer le premier but." Cette phrase de Sambi Lokonga à la mi-temps pourrait être le résumé de la saison d’Anderlecht qui, malgré des moments difficiles, est tout de même encore en lutte pour le top 4 et désormais en demi-finale de la Coupe.

Quand les Mauves trouvent le chemin des filets avant leurs adversaires, ils l’emportent. L’équation est simple et pourtant pas si facile à appliquer. Anderlecht a connu deux matchs de pure galère offensive avant de jouir à la fois de la maladresse et de la faiblesse du Standard durant le Clasico.

Le RSCA n’a pas non plus brillé face au Cercle mais le duo Sambi Lokonga--Nmecha a forcé, au talent, un résultat pas mérité à 100 %.