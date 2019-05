Yannick Bolasie a joué son dernier match avec Anderlecht dimanche à Gand.

L'attaquant congolais de 29 ans, arrivé en prêt d'Everton en janvier, a fait ses adieux au Sporting lundi dans un message qu'il a posté sur son compte Twitter.

"Sans préparation, j'ai joué 38 matches cette saison", dit Yannick Bolasie, qui avait passé la première partie de saison à Aston Villa. "Je tiens à remercier les supporters d'Aston Villa, Anderlecht et Everton pour leur soutien et leurs encouragement durant la saison de mon come back. Je sens que je contrôle finalement de nouveau mon corps. Ma confiance a grandi à chaque match. Je veux remercier les entraîneurs et les physios d'Everton, Aston Villa et Anderlecht pour leur patience et leurs soins".

Avec Anderlecht, Bolasie a joué 17 matches, marqué six buts et donné trois assists. Mais il termine la saison avec des sentiments mitigés, "surtout vu comment la saison s'est terminée avec Anderlecht, qui ne s'est pas qualifié pour l'Europa League". "Mais je pense qu'il est important de remercier les supporters pour leur incroyable soutien tout au long de la saison et des playoffs", dit Bolasie, qui est sous contrat jusqu'en 2021 à Everton.