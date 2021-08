À la base de deux des trois buts Mauves face à Vitesse à l’aller, Francis Amuzu pourrait être une des armes du match retour de ce jeudi.

Face à des latéraux positionnés haut, Ciske doit faire parler sa vitesse, souvent proche des 35 km/h quand il atteint son maximum.

On ne résumera toutefois pas l’ailier à sa pointe de vitesse. Son début de saison est positif au point de pousser le club, qui a refusé des offres supérieures à huit millions d’euros cet été, à voir en lui une des clés de l’exercice à venir. Résultat : à moins d’une offre astronomique - on parle de quinze millions d’euros ou plus - de dernière minute, Amuzu ne pourra pas partir cet été.