Loué par Anderlecht à l’AC Milan pour 3,5 millions en janvier, Alexis Saelemaekers doit logiquement s’engager définitivement avec le club italien cet été.

Pour 3,5 millions de plus. Une sorte d’option d’achat obligatoire. Pour l’activer, le joueur devait satisfaire à quelques conditions sportives pour que le deal puisse être finalisé au mercato estival. Lesquelles ? Elles ne seraient pas liées au nombre de minutes jouées, selon le RSCA. Plutôt à ses performances sur le terrain. Reste que cela ne devait être qu’une formalité.

Sauf que le coronavirus est passé par là. La Serie A est à l’arrêt et personne ne sait si on pourra rejouer cette saison. Et donc personne ne sait si Saelemaekers pourra valider son transfert définitif.

Pourrait-on revoir Saelemaekers à Anderlecht la saison prochaine ? En théorie oui, mais l’entourage du joueur reste confiant. Si Milan a déjà payé la moitié du transfert, ce n’est pas pour le renvoyer en Belgique au bout de six mois et d’une poignée de minutes jouées (trois montées au jeu) alors qu’il a une vraie valeur marchande.