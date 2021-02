Après avoir évoqué le transfert de Youri Tielemans, le consortium de médias européens dont font partie nos confrères du Soir, poursuit ses révélations sur des documents issus des Football Leaks. Cette fois, ce sont les dessous des transferts d'Aleksandar Mitrovic et Chancel Mbemba, tous deux partis en 2015 pour Newcastle pour les sommes respectives de 16,5 et 13,7 millions d'euros, qui ont posé question, comme le relayant le Soir et le Standaard.

D'après nos confrères, le juge d'instruction bruxellois Michel Claise s'est intéressé aux rôles des intermédiaires, les agents Christophe Henrotay et Pini Zahavi, qui ont été très gourmands et qui ont réussi à empocher 13,1 des 30,2 millions d'euros générés par les deux transferts.

Le premier cité a touché 3,1 millions d'euros lors du transfert du défenseur congolais. Son ancien agent, Fabio Baglio a quant à lui touché 400.000 euros. Acheté 855.000 euros par les Mauves, l'actuel défenseur de Porto a donc généré un bénéfice de 9,14 millions.

Henrotay s'enrichit aussi sur le transfert de Mitrovic

Quand les Mauve et Blanc ont été dégoter le prometteur attaquant serbe au Partizan Belgrade pour la somme de 5 millions d'euros, le club vendeur a négocié un pourcentage de 20% sur la plus-value qu'Anderlecht ferait sur la revente de Mitrogoal. Dès lors, quand l'attaquant rejoint Newcastle, le Partizan réclame ses 2,3 millions d'euros.

Sur cette somme, Christophe Henrotay a touché quelques 482.000 euros, profitant d'un litige sur les frais de commission pour traîner le club serbe en justice. A l'issue du procès, il a réussi à toucher un montant proche du demi-million d'euros. De son côté, Pini Zahavi a touché 1,25 million d'euros pour avoir facilité le deal.

Après décompte du prix d'achat et des différentes commissions, Anderlecht ne touchera que 7,95 millions soit moins de la moitié du montant du transfert sortant...