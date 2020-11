Le Néerlandais ne sort même plus du banc et son avenir n’incite pas à l’optimisme. Pourra-t-il justifier les 6,9 millions investis ? Il y croit mais il est de plus en plus seul.

Quand Paul Mukairu a marqué 14 minutes après ses débuts pour le Sporting contre l’Antwerp, dimanche dernier, on a directement envoyé un message à Johan, le brillant statisticien/historien de La DH :

- "Un Anderlechtois avait-il déjà marqué plus vite pour ses nouvelles couleurs ?"

- "Bien sûr, Michel Vlap contre Ostende, fin juillet 2019, au bout de 13 minutes."

Dans la tribune de presse du Lotto Park, on a eu une réaction mêlée de surprise et de honte. Parce qu’on l’avait déjà oublié. Un peu comme si la page Vlap était déjà tournée.

À 23 ans, le troisième transfert entrant le plus cher de l’histoire du RSCA peut-il déjà être grillé ?