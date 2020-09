Albert Sambi Lokonga pourrait s’épanouir en numéro 6 dans le système de Kompany.

Son but sur une superbe frappe de loin va soulager Albert Sambi Lokonga. Cette première barre sur son tableau personnel doit être un déclic.

Stéphane Stassin, son entraîneur chez les jeunes, a d’ailleurs posté un message sur Instagram disant qu’il pouvait "mourir en paix" après le but de son poulain à qui il a si souvent répété qu’il devait oser frapper de loin.

On ne poussera pas le bouchon en disant que son repositionnement plus bas juste avant l’ouverture du score explique sa réussite mais le match de dimanche a mis en avant un fait : il semble davantage s’épanouir dans une position de numéro 6.

Avec un Peter Zulj en perdition et un Marco Kana qui n’est pas encore prêt à être un numéro 1 et qui n’a pas convaincu ce week-end, Vincent voit en Sambi l’élément le plus reculé de son entrejeu. Lui qui s’imaginait en 8 capable de jouer au poste de numéro 10, il se retrouve numéro 6.

Un poste qui semble taillé pour lui.