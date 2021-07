Même si la tendance existe depuis quelques saisons déjà, l’Euro a bel et bien entériné cette réalité : le poste de latéral a pris de plus en plus d’importance dans le football moderne. Lors du tournoi, des hommes comme Luke Shaw, Leonardo Spinazzola, Denzel Dumfries et Joakim Maehle ont brillamment endossé ce rôle autrefois méprisé. De quoi mettre en évidence la dimension prise par les latéraux dans les systèmes actuels.