Cette troisième journée des playoffs 1 en Super League offre le troisième Clasico de la saison. Pour le Standard Femina, le déplacement au Lotto Park a l’allure d’un double objectif : prendre une revanche après les deux défaites de la phase classique (0-5 et 2-0) et relancer la lutte pour le titre, le RSCA Women n’étant plus qu’à trois points (même si les Mauves ont toujours un match de plus à jouer).

Après avoir enchaîné une défaite (contre le Fémina White Star) et un partage pour son entrée dans les playoffs (à OHL), Anderlecht pourra-t-il retrouver le chemin de la victoire ? Ou le Standard va-t-il remettre de la pression ? On préface ce Clasico avec Cécile De Gernier, ex joueuse des deux équipes et actuellement consultante.