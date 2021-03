Première défaite d’Anderlecht en Superleague : "C’est une bonne piqûre de rappel avant les playoffs" Anderlecht100% Web Nathalie Dumont © Moisse

Les Mauves ont été battues par les voisines du White Star (0-1).



La défaite du RSCA Women ce samedi après-midi face au Fémina White Star, c’est l’événement de la saison en Superleague tant les Anderlectoises semblaient si imbattables. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et la série de victoires s’est donc arrêtée à 17 sans pour autant remettre en cause le statut de leader du Sporting.



Samedi, elles ont pourtant dominé le match comme elles le font chaque journée de Superleague et si on s’attendait à ce que le score défile en leur faveur (elles se rapprochent de la barre des 100 buts), elles sont finalement tombées sur des voisines bruxelloises au bloc défensif infranchissable. "Dans ces cas-là, je dis toujours que c’est de notre faute, surtout que le White Star n’a pas réussi cinq passes d’affilée", confiait après la rencontre Tessa Wullaert. "Elles ont eu (...)