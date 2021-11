On n’a de leçons à recevoir de personne en ce qui concerne les jeunes."

C’est ainsi que Vincent Kompany avait répondu à une question sur le faible nombre de joueurs de Neerpede alignés face à La Louvière en Coupe. En y regardant de plus près, on constatait toutefois qu’il continuait de suivre les principes qu’il avait énumérés lors de son retour au club bruxellois : tendre vers un retour à l’ADN anderlechtois et utiliser des produits du club.

La rencontre face à Courtrai ce dimanche a marqué un tournant. Kompany n’a pas retenu le moindre joueur de son centre de formation dans son onze de base. Ce n’était plus arrivé à Anderlecht depuis près de dix ans. Un accident de parcours ? Pas totalement. Depuis le début de saison, Vincent Kompany a à quatre reprises aligné un seul joueur issu de Neerpede au coup d’envoi d’un match de Pro League.

Sur ses deux premières saisons de présence parmi les décideurs anderlechtois, au moins deux jeunes étaient présents à chaque début de partie.

Coucke voulait 50 % de titulaires de Neerpede