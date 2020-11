Il a essayé de ne pas broncher mais c’était plus fort que lui : il a fini par taper son poing contre un panneau publicitaire derrière lui. Vincent Kompany était proche d’enchaîner une troisième victoire et de permettre aux suiveurs du Sporting de ressortir le mot "leader" pour la première fois depuis plus de deux ans, quand Vanhaezebrouck avait commencé la saison par quatre succès en août 2018.

C’est plutôt une statistique encore toute chaude qui revient finalement sur le tapis : les fins de matchs mal gérées.