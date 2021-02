C’était il y a un mois, le 15 janvier, dans le frigo d’Eupen : Anderlecht s’inclinait après avoir perdu le fil suite à l’exclusion de Kemar Lawrence. Vincent Kompany s’était énervé sur l’arbitre comme on l’avait rarement vu. Depuis le Sporting a disputé sept rencontres et n’en a plus perdu aucune.

Le plus frappant dans cette série d’invincibilité, ce sont les trois derniers duels : tous à l’extérieur et tous gagnés. Un exploit pour une équipe qui, juste avant, était… lanterne rouge au classement away en Pro League.



(...)