Frankie Vercauteren n’était pas si mécontent que cela. "Au niveau organisation, maîtrise du match et constance, on a été meilleurs que contre Saint-Trond", trouvait Vercauteren. "Offensivement, par contre, on a manqué de créativité, finesse et présence dans le 16 mètres. On n’a pas marqué, donc on doit être déçus."

Vercauteren n’a fait qu’un changement, alors que des garçons comme Vlap, Adzic et Thelin sont des joueurs qui savent faire la différence. Le coach d’Anderlecht avait deux explications pour ce choix. "Si je fais un changement, c’est parce que je suis convaincu que cela peut apporter quelque chose. Si je n’ai pas changé, c’est que je n’étais pas convaincu. Les joueurs doivent apprendre qu’ils doivent se montrer aux entraînements. Je tiens compte du travail en semaine. Et deuxièmement, je ne voulais pas prendre trop de risques. À certains moments, on a pu voir qu’Eupen était dangereux quand on était moins organisés. Je ne voulais pas tout chambouler."

Benat San José , lui, était satisfait du nul obtenu par Eupen. "Je suis très fier de la prestation de mes joueurs contre un Anderlecht qui fait des progrès", indiquait l’Espagnol. "C’était un match tactique, dans lequel nous avons très bien défendu. Nous avons eu de réelles occasions en contre-attaque. Dommage que nous ne les avons pas concrétisées. Le tournant du match était la parade de Hendrik Van Crombrugge, qui a montré qu’il est un des meilleurs gardiens du championnat. On est un tout petit peu déçus parce qu’on aurait pu gagner, mais un point contre Anderlecht est toujours bien."