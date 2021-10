Menés 2-0 à Lausanne, les Jong Oranje ont arraché un point grâce à un doublé de Zirkzee (62e et 68e). Zirkzee, qui avait touché le poteau en première mi-temps, a redonné confiance et énergie aux Pays-Bas d'un tir à bout portant peu après l'heure de jeu. Il a ensuite égalisé de la tête. Après cela, les deux équipes ont eu quelques petites occasions mais le score n'a plus évolué.

Les Pays-Bas comptent 4 points en deux matchset occupent la 4e place du groupe E derrière la Suisse (7, 3 m.), la Bulgarie (6, 3m.) et la Moldavie (4, 4 m.).