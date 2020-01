Août 2004. La Belgique s’apprête à perdre le meilleur joueur de son championnat. Aruna Dindane, Soulier d’Or de 2003 et Joueur Pro de 2004, est en route pour la Premier League. Du moins, c’est ce qu’il pense.

Pour tout comprendre, faisons un bond d’un an en arrière. Serge Trimpont, son agent, est contacté par des agents qui sont envoyés par Sir Alex Ferguson, l’entraîneur emblématique de Manchester United. Aruna a fait forte impression sur Ferguson et n’a plus qu’un an de contrat. Ferguson était le spécialiste des opportunités. Il voulait acheter Aruna pour des cacahuètes.

(...)