La série Mauve est de retour sur vos écrans depuis vendredi soir. Elle est disponible sur Voo et Playsport et vous plonge au cœur du quotidien des Anderlechtois.

Cette année, les épisodes se veulent plus vrais, plus honnêtes. On peut notamment y voir une discussion houleuse entre Vincent Kompany et Wesley Hoedt lors du match face à OHL. Les deux hommes sont restés polis et le Néerlandais a défendu son coach quelques matchs plus tard. Mettant cette fois la politesse de côté.

Autre scène prenante du vestiaire : celle du départ de Craig Bellamy après le carton face à Malines. On y voit le Gallois, en pleurs, expliquer les raisons de son départ au groupe.

"Je suis dépressif depuis longtemps. Quand j’étais joueur, j’ai parfois dit que j’étais blessé. En fait, je devais juste prendre du recul."

Les coulisses de Neerpede s’ouvrent également dans le reportage et pas que pour montrer les transferts réussis. Le plus marquant est peut-être un échec, celui de Yuma Suzuki.

L’attaquant de Saint-Trond est venu à Neerpede pour une réunion avec Kompany et Verbeke. Le CEO du club évoquait même déjà les tests médicaux du Japonais. Il a finalement préféré rester à Saint-Trond. "C’est dur, mais cela arrive 20 fois par mercato", conclut Verbeke.