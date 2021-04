Quid de Dieumerci Mbokani, qui avait également reçu un coup de fil d’Anderlecht lors des jours qui ont précédé Antwerp - Anderlecht ? La piste Mbokani est moins concrète que celle menant à Refaelov, pour la simple raison que le Sporting espère et croit pouvoir garder Lukas Nmecha. La qualification pour les playoffs 1 (et donc probablement pour la Coupe d’Europe) et le gros effort financier de Marc Coucke et l’accord entre les actionnaires sont de grands pas dans la bonne direction. Mbokani n’est pas du genre à se contenter d’un statut de réserviste, malgré ses 35 ans. À l’Antwerp, son avenir n’est pas clair non plus. Mais vu qu’il a marqué 11 buts et s’il poursuit sur sa lancée des deux derniers matchs, il ne doit pas se faire de soucis : il se trouvera encore un club.