Sur son bureau traîne une pile de livres. Une couverture blanche saute aux yeux et promet d’aider les gens fort occupés à bien gérer leur stress. Un résumé de Peter Verbeke (39 ans), l’homme qui vit à 100 à l’heure. "Je ne m’arrête jamais , a-t-il expliqué. Par le passé, j’essayais de me déconnecter pour ma famille mais mon téléphone sonne en continu et ma tête ne se met jamais en veille. J’ai réussi à trouver un équilibre avec ma femme et mes enfants."

On le connaît comme celui qui doit relever Anderlecht, qui transfère des joueurs ou fait signer les prolongations. Verbeke n’a toutefois pas que son travail en tête. Le CEO du RSCA est revenu sur les différentes facettes de sa vie dans le programme De Kantine sur Play Sports.