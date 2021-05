« There is no I in TEAM. » La citation est signée Phil Jackson, coach à succès en NBA. Elle est épinglée sur la page Twitter de Robin Veldman (35 ans).

Un peu plus bas, un retweet. Des images de Bayern Munich-Arminia Bielefeld, les grands débuts de Michel Vlap, prêté par Anderlecht en Bundesliga.

Les deux hommes se connaissent bien pour avoir fait leur classe dans leur Frise natale : à Heerenveen.