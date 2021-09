Vu que Neerpede ressemble à Fort Knox depuis plusieurs années, il est impossible de voir ce que Vincent Kompany a travaillé aux entraînements cette semaine. Mais on ose parier qu’il a consacré plusieurs heures aux automatismes défensifs.

En effet, la première mi-temps contre Malines a fait mal aux yeux. Chaque fois que le KaVé a fait mine d’attaquer, la désorganisation a été totale et les malentendus se sont succédé. Avec un peu plus de réussite et moins de maladresse, Malines aurait mis quatre ou cinq buts à Van Crombugge. "Nous avons eu le même problème la saison passée", a commenté Vincent Kompany après le 7-2. "En début de saison, on avait dû chercher la bonne formule. Après un certain temps, on l’avait trouvée ; nous étions devenus une machine. On avait la deuxième meilleure défense de la phase classique."