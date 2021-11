Anderlecht recevait Courtrai, ce dimanche. Un match que les Mauves ont mal commencé puisqu'ils étaient menés 0-1 à la mi-temps malgré une domination... stérile.La rencontre offrait plusieurs rebondissements en deuxième période. Alors qu'Anderlecht mettait la pression sur le but d'Ilic, et parvenait à égaliser, Selemani se distinguait à plusieurs reprises en contre-attaque. L'attaquant de Courtrai réclamait d'abord un penalty en vain, avant d'obtenir l'exclusion de Raman à l'heure de jeu.Les deux hommes s'expliquaient au milieu de terrain alors que l'arbitre venait de siffler une faute et l'attaquant mauve faisait un geste de la tête vers Selemani. Si le contact était très léger, l'ailier de Karim Belhocine ne se faisait pas prier pour se rouler par terre. Le VAR intervenait alors, poussant M. Smet à exclure Raman. Ce qui a mis fin au temps fort d'Anderlecht.