Benito Raman a sauvé un point pour Anderlecht à Ostende avec une reprise de la tête bien placée dans le coin droit de Guillaume Hubert. "Dans le passé, on m’appelait supersub", expliquait Raman après le match.

En examinant ses stats, on comprend pourquoi. Dans chacun de ses clubs, il a inscrit au moins un but par an en tant que joker (voir ci-contre). En tout, il en a marqué 14.

Quelques-uns de ces buts sont restés gravés dans la mémoire collective des supporters.