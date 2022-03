Aucun joueur en Belgique n’a fait couler plus d’encre que Rayane Bounida (16 ans) lors des sept derniers jours. De son salaire à sa durée de contrat, son passage dans les rangs de l’Ajax, officialisé ce lundi, n’a presque plus de secret pour personne.

Une des raisons de sa décision de choisir l’Ajax n’a pas totalement été dévoilée. Il a préféré les Lanciers à Manchester City ou au PSG pour marcher dans les traces d’Abdelhak Nouri. "Rayane veut réaliser le rêve que n’a pu atteindre Appie (NdlR : le surnom d’Abdelhak)", dit avec beaucoup de fierté Marwane Bounida, le grand frère du joueur. "Si nous avons choisi l’Ajax, c’est pour notre lien avec la famille Nouri."

Depuis l’été 2017, Abdelhak Nouri n’est plus footballeur pro. Le prodige Néerlando-Marocain a été victime d’une crise cardiaque lors d’un match amical. Le joueur a passé plus de deux ans dans le coma et a encore de graves séquelles au niveau du cerveau.