Alors qu'il a fêter ses 16 ans jeudi dernier, Rayane Bounida peut signer son premier contrat pro où il veut. Mais comme prévu, ce ne sera pas à Anderlecht , le club qui l'a formé. Le jeune Bruxellois a en effet annoncé son départ du Sporting dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Il débute d'abord par une ode à la ville de son cœur : "Bruxelles, quelle ville ! Plein de langues et de cultures différentes. La ville de petits et grands monuments mais aussi la maison des Mauves et de tant de bons joueurs. Mais surtout ma maison. Cet endroit est fantastique et mon sang est mauve", commence Bounida avant d'annoncer qu'il va quitter Anderlecht, "pour prendre son envol, il faut parfois quitter le nid. Et c'est le moment pour moi de m'envoler."

Dans la fin de la vidéo, le jeune mauve explique qu'il gardera toujours les gens qui l'ont aidé à Anderlecht dans son cœur: "Je prends une partie de vous avec moi partout où je vais. À la prochaine !", conclut-il son message.

S'il n'a pas encore officiellement communiqué sur sa future destination, il est plus que probable que ce soit l'Ajax Amsterdam.