C’est désormais officiel. Rayane Bounida et Anderlecht, c’est terminé. Dimanche, il a annoncé son départ d’Anderlecht via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Son contrat avec l’Ajax Amsterdam est déjà signé. Sa venue sera officialisée ce lundi. Son bail à Amsterdam s’étendra jusqu’en 2025. Une clause permet à l’Ajax de prolonger le séjour de Bounida pour deux saisons supplémentaires le jour de son 18e anniversaire.

Les discussions autour de ses exigences financières ont été nombreuses la semaine passée. Il aurait pu gagner plus en Angleterre mais a choisi l’Ajax pour son projet sportif. Sa visite du complexe de De Toekomst en juillet 2021 l’a convaincu. Ses guides du jour étaient Marc Overmars, ancien directeur sportif, Edwin van der Sar, le directeur général, Casimir Westerveld, chef du scouting, et Said Ouaali, directeur de la formation.

Les quatre hommes ont présenté leur projet à Bounida et sa famille. Ils ont expliqué le cheminement prévu pour lui jusqu’à l’équipe première de l’Ajax. Bounida portera la vareuse des Lanciers dès cet été. Il intégrera le noyau U17 afin qu’il prenne ses marques avec des joueurs de son âge.

Anderlecht a également réagi à ce départ. "Nous avons entamé des discussions à temps pour lier Rayane au club. Notre club lui a offert un parcours sur mesure pour finalement faire ses débuts rêvés dans l’équipe première. Malgré cela, Rayane choisit de poursuivre sa formation à l’étranger. Le club regrette, mais respecte sa décision."