Lior Refaelov (34 ans) en Mauve, c’est presque une réalité. Nous annoncions l’intérêt des Mauves ainsi que l’envie du meneur de jeu de l’Antwerp de signer au RSCA ces dernières semaines. Tout se concrétise désormais. Les signaux sont au vert de tous les côtés et le passage de Refaelov dans les rangs anderlechtois est proche. À Neerpede, le discours est désormais positif et on s’attend même à pouvoir annoncer le recrutement de l’Israélien sous peu. On parle même d’une décision officielle ce lundi.