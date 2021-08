Refaelov homme du match, Delcroix et Hoedt à la fête : découvrez les notes des Anderlechtois après leur victoire à Laçi Anderlecht Yves Taildeman © BELGA

Découvrez les notes des Bruxellois après leur succès en Albanie. L'homme du match : Refaelov : 8Il lui a fallu un quart d’heure pour rentrer dans le match, puis il a mieux su distribuer le jeu et surtout: il a délivré deux coups de coin formidablement travaillés. Et il a mis la cerise sur le gâteau avec un terrible but, après une action individuelle

Van Crombrugge : 6Un seul bel arrêt, sur un coup franc en fin de match. Il a aussi raté une sortie aérienne, sans conséquences.