Avec quatre buts en une semaine, Lior Refaelov (35 ans) est clairement l’homme de ce début de mois de décembre à Anderlecht.

"Je suis très fier de mes quatre buts", dit l’Israélien. "Mais ce sont surtout les victoires qui comptent. On sent que l’équipe prend de plus en plus de confiance, même si on aime se faire peur à la fin. On s’est créé six à sept grandes occasions."

Mais il a fallu que le vieux Rafa en mette deux au fond pour gagner. N’est-ce pas la preuve qu’il doit jouer chaque match ?

"Vinnie (Kompany) connaît mon importance sur et en dehors du terrain", répond Refaelov, en vrai diplomate.

Quand Kompany a reçu la même question, il a répondu de façon aussi diplomate : "Quand Raman ne joue pas, vous me demandez la raison. La même chose vaut pour Yari, Zirkzee et Kouame. Les meilleurs entraîneurs sont ceux qui peuvent prendre des décisions après le match (rires). J’espère que d’autres joueurs vont aussi montrer que j’aurais dû les faire jouer plus souvent."

En tout cas, Rafa a déjà justifié son (gros) salaire.

"Aussi bien physiquement que mentalement, il est affûté", explique Kompany. "On sent que dans sa tête, il veut encore jouer longtemps au football. Pour un coach, c’est idéal d’avoir un joueur comme cela."