Lior Refaelov a 16 jours de moins que son nouveau coach. Une donne qui tranche avec le reste de l’effectif dans lequel des Matt Miazga (25 ans), Timon Wellenreuther (25 ans) ou Adrien Trebel (30 ans) font office de vieux.

La nouvelle recrue bruxelloise a 35 ans. Cinq de plus que le Français et dix de plus que les deux autres. Cette différence d’âge a déjà fait jaser sur les réseaux sociaux. "Quid du process ?", a-t-on pu lire dans le chef de supporters mauves mais aussi d’autres clubs.

Ce recrutement s’inscrit pourtant dans une certaine logique. Analyse.