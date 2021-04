L'Israélien quitte donc l'Antwerp en fin de contrat pour le RSCA ! Le club l'a confirmé dans un communiqué ce lundi. L'ancien international israélien, auteur de 14 buts et 12 passes décisives cette saison, jouera pour le RSCA lors des deux prochaines saisons.

Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA, s'est exprimé à propos de ce transfert qui avait déjà fuité dans les médias. "Tout le monde connaît les qualités de Lior et il est clair qu'elles sont totalement en phase avec le football que nous avons en tête. Grâce à son expérience, mais aussi certainement par son énorme dynamisme et son professionnalisme, il est quelqu'un qui peut rendre nos nombreux jeunes joueurs meilleurs sur et en dehors du terrain. Dans ce sens, Lior peut accélérer le développement de ces joueurs tout en étant important pour le club avec des buts et des passes décisives."